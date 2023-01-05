Футбольный эксперт Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о назначении в «Краснодар» сербского специалиста Владимира Ивича.

- В «Краснодар» пришел иностранный специалист. Что об этом думаете?

- Я не считаю сербов иностранцами. Это наши ребята, которые хорошо говорят по-русски. Они много работали в наших клубах. Этот наставник тоже русскоговорящий. Он понимает наш язык. Стиль сербского футбола схож с нашим. Методика подготовки у них та же. Многие учились и получали спортивное образование у нашей тренерской школы. Так что ничего нового тут нет.

- То есть вас не смущает иностранный паспорт наставника?

- Считаю приглашение Ивича нормальной историей. А вот приглашение других иностранцев, из стран Евросоюза - это уже проблемно. А сербы - нормальные ребята. Это другие иностранцы могут выдать финт влево. Я считаю, что это хороший специалист. Он хорошо себя проявил в Турции. Думаю, что к вопросу его назначения подошли взвешенно, а Сторожука оставили во второй команде. Не вижу вообще никаких проблем.

- Многие думали, что Сторожук останется на своем посту. Как оцените его работу? Удивлены, что его не оставили до конца сезона?

- Для тренера главное - занятое место. А «Краснодар» имеет задачу быть как минимум в пятерке. Поэтому результат сыграл против Сторожука. А так это неплохой специалист и хороший человек.

- Пишут, что Ивич исповедует достаточно оборонительный футбол, а «Краснодар» любит играть в атаку. Как здесь найти баланс?

- Есть разные тактики. Против сильной команды можно начать играть от обороны. А с более слабой играть в атаку. Варьирует это тренер. Ивич добивался результата, это грамотный специалист. Он знает, что начинать надо от обороны.

- У этого тренера непростая репутация. Известно, что он конфликтовал с игроками, запрещал брать мобильные телефоны в раздевалку. Будет ли здесь проблема?

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- Дисциплина нужна. Это правильно. Тренер ставит жесткие условия, потому что результат превыше всего. Если пришел на работу - спрячь мобильный телефон.

- Вы в свое время сталкивались с такой жесткой дисциплиной? Она идет на пользу команде?

- У нас был Бесков - очень жесткий человек. Я десять лет с ним проработал. Он мог дискутировать, но его решение надо было выполнять. Если не сделал - это вплоть до расставания с командой.

- У Ивича нет такого авторитета. Он достаточно молодой тренер.

- Да. Но он же учился на каких-то примерах. Учиться надо на личностях, типа Фергюсона. Они все очень жесткие в этом плане.

- Но вы все-таки за назначение в российские клубы наших специалистов или иностранные тренеры необходимы нашему футболу для развития?

- У нас очень много хороших специалистов, которые сейчас не задействованы. Могу перечислить очень многих: Аленичев, Юран, Тихонов, Титов. Это только спартаковцы. Но у наших руководителей такой подход: у них деньги, они так решают. Сейчас нет смысла брать иностранцев - еврокубков ведь нет. Пусть свои набираются опыта. Вот для решения задач европейского масштаба можно брать иностранцев, имеющих авторитет: Манчини, Капелло. Но даже у них не всегда получалось.

Елена Григорьевская