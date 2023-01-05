«Краснодар» посредством своего официального сайта объявил о трансфере Мозеса Кобнана. 20-летний нигерийский нападающий подпишет с «быками» контракт до средины 2026 года после прохождения медицинского обследования.

Ранее Мозес Кобнан выступал в Словакии за клуб «Железьярне Подбрезова». Если верить данным портала transfermarkt, то за трансфер нигерийца «Краснодар» заплатил 1 миллион евро.

После первой части чемпионата России «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «быки» отстают на 17 зачётных баллов. Сезон РПЛ возобновится весной.