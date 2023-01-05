Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сербский журналист: «Краснодар» с Ивичем надерёт зад лидерам РПЛ»

05 Января 2023 • 14:17 Комментировать (1)
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Сербский журналист Зоран Ивкович прокомментировал назначение 45-летнего специалиста Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

Ивкович уверен, что молодой тренер сможет добиться с российской командой выдающихся результатов, так как Ивич является отличным специалистом, который ранее уже доказывал свой высокий уровень.

«Вот увидите, «Краснодар» с Ивичем надерёт зад таким лидерам РПЛ, как «Зенит». С этим специалистом краснодарский клуб может надеяться на победу если не в лиге, так в Кубке России», — цитирует Ивковича Sport24.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 25 набранных очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Зоран Ивкович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
rac531
05 Января 2023 в 14:21
Еше один голубой приехал(
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
14:32 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о трансфере нигерийского форварда официально
14:17 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: «Краснодар» с Ивичем надерёт зад лидерам РПЛ» 1
14:09 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, где хочет завершить карьеру
13:17 · Россия. Премьер-лига
Джикия назвал трёх лучших футболистов «Спартака» в этом сезоне
12:48 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Вероятно, Маурисио не останется в России»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «У «Зенита» несильная конкуренция в РПЛ, и продажа Ловрена – нормальный ход» эксклюзив
12:32 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Если бы «Челси» хотел выкупить Захаряна, он бы уже был в Англии»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «У всех клубов РПЛ есть шансы сохранить прописку»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Петреску: «К сожалению, мне будет тяжело возглавить команду из РПЛ»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал «дебилом» тренера клуба РПЛ
11:40 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, хочет ли играть в Азии
11:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис досрочно назвал чемпиона РПЛ
11:31 · Россия. Премьер-лига
Джукич: «Хотелось бы работать в РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, как относится к Черчесову
11:19 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал три клуба, которые могут вылететь из РПЛ
Все новости
Рекомендуем