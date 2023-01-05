Сербский журналист: «Краснодар» с Ивичем надерёт зад лидерам РПЛ»

Сербский журналист Зоран Ивкович прокомментировал назначение 45-летнего специалиста Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

Ивкович уверен, что молодой тренер сможет добиться с российской командой выдающихся результатов, так как Ивич является отличным специалистом, который ранее уже доказывал свой высокий уровень.

«Вот увидите, «Краснодар» с Ивичем надерёт зад таким лидерам РПЛ, как «Зенит». С этим специалистом краснодарский клуб может надеяться на победу если не в лиге, так в Кубке России», — цитирует Ивковича Sport24.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 25 набранных очков.