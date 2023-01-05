Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия рассказал, где хочет завершить карьеру

05 Января 2023 • 14:09 Комментировать

Один из ведущих футболистов московского «Спартака» Георгий Джикия поведал о том, где планирует завершить свою карьеру.

«Я буду здесь, пока смогу помогать команде. Уверенно говорю: хочу остаться. Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». Для «Спартака» хочу только лучшего, - приводит слова Джикии издание «Спорт-экспресс».

Георгий является футболистом «красно-белых» с декабря 2016 года. До перехода в «народную команду» он выступал за пермский «Амкар».

В текущем сезоне чемпионата России Джикия провел 16 поединков, в которых отметился одной голевой передачей и получил четыре желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
14:32 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о трансфере нигерийского форварда официально
14:17 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: «Краснодар» с Ивичем надерёт зад лидерам РПЛ» 1
14:09 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, где хочет завершить карьеру
13:17 · Россия. Премьер-лига
Джикия назвал трёх лучших футболистов «Спартака» в этом сезоне
12:48 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Вероятно, Маурисио не останется в России»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «У «Зенита» несильная конкуренция в РПЛ, и продажа Ловрена – нормальный ход» эксклюзив
12:32 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Если бы «Челси» хотел выкупить Захаряна, он бы уже был в Англии»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «У всех клубов РПЛ есть шансы сохранить прописку»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Петреску: «К сожалению, мне будет тяжело возглавить команду из РПЛ»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал «дебилом» тренера клуба РПЛ
11:40 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, хочет ли играть в Азии
11:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис досрочно назвал чемпиона РПЛ
11:31 · Россия. Премьер-лига
Джукич: «Хотелось бы работать в РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, как относится к Черчесову
11:19 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал три клуба, которые могут вылететь из РПЛ
Все новости
Рекомендуем