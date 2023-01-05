Джикия рассказал, где хочет завершить карьеру

Один из ведущих футболистов московского «Спартака» Георгий Джикия поведал о том, где планирует завершить свою карьеру.

«Я буду здесь, пока смогу помогать команде. Уверенно говорю: хочу остаться. Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». Для «Спартака» хочу только лучшего, - приводит слова Джикии издание «Спорт-экспресс».

Георгий является футболистом «красно-белых» с декабря 2016 года. До перехода в «народную команду» он выступал за пермский «Амкар».

В текущем сезоне чемпионата России Джикия провел 16 поединков, в которых отметился одной голевой передачей и получил четыре желтые карточки.