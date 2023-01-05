Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение сербского специалиста Владимира Ивича главным тренером «Краснодара».

- Сейчас люди дают какие-то интервью, тот же Ловчев: ничего не знают, но лепят от себя чего-то горбатого. Я вам скажу такое. Я Ивича знаю очень давно. Я предлагал его в «Кубань», когда Муравьёв был там генеральным директором, и складывалась такая ситуация, что через какое-то время я должен был стать генеральным, а Муравьёв – председателем совета директоров «Кубани». Но Муравьёв думал, думал, не стал брать Ивича и взял Хохлова. Вы, наверно, прекрасно знаете, что было с Хохловым, куда «Кубань» при нём опустилась и всё остальное.

Я Ивича знаю по ПАОКу. Когда он тренировал дубль этой команды, я прилетал в Грецию и общался с Иваном Игнатьевичем Саввиди, хозяином ПАОКа. Я сказал ему, что, на мой взгляд, Ивича нужно переводить в основной состав. Он в своё время играл за АЕК, за ПАОК, он женат на гречанке и живёт в Салониках. То есть Ивич практически всю жизнь провёл в Греции, и как тренер он очень сильный.

Я не могу вам сказать, с моей подачи или как, но Саввиди действительно сделал Ивича главным тренером основной команды ПАОКа, и успехи у клуба были налицо. Ивич тогда выиграл с ПАОКом Кубок Греции, и они хорошо выступали в чемпионате, в том числе в дополнительных матчах плей-офф. Дальше Ивич ушёл из ПАОКа, и я не могу знать причины, это не моё дело, там есть свой хозяин.

После этого я предложил Ивича в «Кубань» – это то, с чего я начал беседу с вами, а сейчас говорю, как всё было в последовательности. Но Муравьёв говорил, что особо не знает Ивича, и ему нравился Хохлов, поэтому он склонился к его кандидатуре. Если бы я стал тогда гендиректором, то, скорее всего, Ивич появился бы в «Кубани». Но не сложилось моё назначение, и Ивич не попал в «Кубань». Я предложил его в московское «Динамо». Там очень долго думали и вроде как «да-да-да», но всё-таки склонились к варианту с Новиковым.

После ПАОКа Ивич ушёл в «Маккаби» Тель-Авив, ещё тренировал «Уотфорд». «Маккаби» при нём два года подряд становился чемпионом Израиля. То есть результаты у Ивича были хорошие. Прошлой зимой был момент, когда в Ивиче был заинтересован «Краснодар». Опять же, я не знаю, почему они его в то время не взяли, а привезли немца Фарке, который через полтора-два месяца сбежал из страны, когда случилось это всё.

А сейчас Галицкий принял верное решение, достаточно грамотное и взвешенное, скорее всего. Я думаю, он нашёл тренера, который сможет поставить команду на правильные рельсы. Ивич умеет работать с молодыми футболистами, а состав у «Краснодара» как раз молодой. Ивич – очень амбициозный тренер. Как модно говорить, он работает 24/7, для него есть только футбол, команда и футболисты. Он со всем разберётся и найдёт нужное направление, как играть «Краснодару».

Я знаю Ивича не только как тренера, но и как человека. И пусть сейчас скажут, что Стипиди выдумывает или ещё-то. Я был у Ивича в Салониках дома, он приглашал меня туда, и мы с ним сидели разговаривали по поводу футболистов, которых я мог в то время привести в ПАОК. У меня только положительное мнение об этом человеке.