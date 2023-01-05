Джикия назвал трёх лучших футболистов «Спартака» в этом сезоне

Центральный защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» назвал трех лучших футболистов команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Промес, Соболев и Литвинов, который здорово прогрессирует. В этом плане я также рад за Пруцева и Денисова. Кстати, недавно узнал, что Зиньковскому 26 лет. Я-то думал, он молодой, ха-ха!», - высказался Джикия.

Московский клуб ушел на зимний перерыв с 36 набранными баллами в активе. После 17 проведенных туров «красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.