Агент: «Вероятно, Маурисио не останется в России»

Пьер Фернандес, агент бразильского полузащитника Маурисио, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что в текущем сезоне 34-летний футболист выступал за «Родину», однако в начале 2023 года его контракт с московским клубом был официально расторгнут.

«Вероятно, Маурисио не продолжит карьеру в России, к нему есть интерес со стороны бразильских клубов», — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Маурисио провёл за «Родину» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее опытный бразилец также выступал за «Ахмат» и «Зенит», с которым выиграл Кубок и Суперкубок страны.