Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход хорватского защитника петербургского «Зенита» Деяна Ловрена в хорватский «Лион».

- Честно говоря, для меня это обычный трансфер: кто-то уходит, а кто-то приходит. Если получилось продать Ловрена, а не он ушёл бесплатно, то это вдвойне приятно. Раз его отпустили, значит, не посчитали нужным его подписывать и держать. Опять же, в нынешней ситуации это нормальный ход для игрока и для команды. Сейчас у «Зенита» несильная конкуренция в чемпионате России, и питерцы смогут Ловрена заменить.

- Ловрена многие хвалили за игру на чемпионате мира в Катаре.

- Значит, есть какие-то условия и качества, которые позволяют ему играть на таком уровне. В сборной другая обстановка, другая игровая модель, другой состав. Если в сборной другие игровые связи, то человек может играть в ней по-другому, нежели в клубе.