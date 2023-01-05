Самедов: «У всех клубов РПЛ есть шансы сохранить прописку»

Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака» Александр Самедов высказался относительно борьбы за выживание в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Все команды находятся в активной борьбе. У всех есть шансы сохранить прописку. Так что посмотрим, как будут складываться обстоятельства после зимы. Будет борьба до самого последнего тура», - приводит слова Александра издание «Чемпионат».

Последнее место в турнирной таблице чемпионата России занимает московское «Торпедо», на предпоследнем располагаются «Химки». В зоне переходных матчей находятся московский «Локомотив» и воронежский «Факел».