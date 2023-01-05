Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича.

- Сергей Николаевич Галицкий находится в поиске специалиста, который сможет вывести «Краснодар» на более высокий уровень. Из предыдущих его назначений мы видим, что он не делал ставку на российских тренеров, а если и делал, то только на выпускников своей академии, в которую он вкладывает много сил и средств. Важно подготавливать, помимо спортсменов и футболистов, ещё и тренерские кадры. Мусаев и Сторожук сделали себе имя в академии или во второй команде «Краснодара» и оттуда уже попадали в главную команду. Об Ивиче я первый раз слышу, поэтому не могу про него сказать ничего ни хорошего, ни плохого. Будем доверять выбору Сергея Николаевича, смотреть и надеяться, что этот тренер принесёт что-то новое в наш российский футбол.