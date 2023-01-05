Джикия рассказал, хочет ли играть в Азии

Центральный защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как относится к идее перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС может перейти в Азию? С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?», - приводит слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

С февраля 2023 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим клубы РПЛ не могут участвовать в еврокубках, а национальная сборная играет только товарищеские матчи.