Канчельскис досрочно назвал чемпиона РПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что петербургский «Зенит» в очередной раз станет чемпионом России.

«Это еще до чемпионата было понятно. Нет конкурентов. И не будет. Те футболисты, которые есть у «Зенита», на голову выше всех в России. Можете смело поздравить «Зенит» с чемпионством», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что петербургский коллектив становился чемпионом России четыре раза подряд. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 42 балла после 17 туров. «Зенит» уверенно лидирует, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть очков.