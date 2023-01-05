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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис рассказал, как относится к Черчесову

05 Января 2023 • 11:28 Комментировать

Экс-форвард «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренере Станиславе Черчесове, ныне занимающем пост рулевого венгерского «Ференцвароша».

«К Черчесову у меня нормальное отношение. Но он не должен был тренировать в сборной. Вратарь - тренер конкретно вратарей. В клубах он неплохо работает, может, это для него, но сборная - нет», - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира – 2022. Станислав Саламович занимал пост главного тренера национальной команды с 2016 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Андрей Канчельскис
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