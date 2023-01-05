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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран назвал три клуба, которые могут вылететь из РПЛ

05 Января 2023 • 11:19 Комментировать

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран назвал команды, которым будет непросто сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

«Будет сложно остаться трем командам, но в большей степени двум: «Торпедо» и «Химкам». То, что происходит в «Химках», - отказ от ведущих футболистов… С таким подходом это дорога в Первую лигу», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги в зоне стыковых матчей находятся «Факел», «Локомотив», «Химки» и «Торпедо». Матчи турнира возобновятся в начале марта нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Факел Сергей Юран
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