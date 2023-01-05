Агент: «Ленини не покинет «Краснодар»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 25-летний опорник не планирует покидать свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

«Кевин вернётся в «Краснодар», как и было запланировано ранее, он не покинет клуб», — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

Напомним, Ленини перешёл в «Краснодар» в сентябре прошлого года из португальского «Шавиша» за 1 миллион евро. Действующий контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В составе «быков» Ленини провёл 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.