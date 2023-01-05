Тренер Марвин Комппер покинул московский «Локомотив». После отставки немецкого тренерского штаба он некоторое время оставался в расположении «железнодорожников». Данную информацию прокомментировал агент тренера Арманд Дурн.

«Господин Комппер покинул «Локомотив». Нам удалось прийти к соглашению с клубом», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

После 17 сыгранных туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 14 баллов и занимают 14 место в турнирной таблице. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.