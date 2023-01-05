«Это просто дичь»: Губерниев отреагировал на извинения игроков сборной Эстонии за фото с Карпиным

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальную новость о совместном снимке футболистов сборной Эстонии и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. За эту фотографию игроки подверглись критике на родине, после чего принесли извинения.

«Просто пипец, футболисты Эстонии извинились за то, что сфотографировались с гражданином Эстонии, уроженцем Нарвы… Ну, что за дичь», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

Напомним, что Карпин совмещает тренерскую работу в сборной России и «Ростове».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах.