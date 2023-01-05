Канчельскис: «Если бы Федун был президентом РФС, наш футбол был в большей яме, чем сейчас»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что случилось бы с российским футболом, если бы пост президента РФС занимал экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун.

«Ну какой из Федуна президент РФС? Он клубом не мог нормально управлять… Если бы Федун был президентом РФС, то наш футбол был бы в еще большей яме, чем сейчас», - приводит слова Канчельскиса издание «РБ Спорт».

Напомним, что Россия отстранена от официальных турниров на уровне сборных и клубов совместным решением УЕФА. Последнее время в РФС активно обсуждался возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.