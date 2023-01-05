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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарпищев высказался о шансах «Спартака» опередить «Зенит»

05 Января 2023 • 09:16 Комментировать

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который является поклонником московского «Спартака», высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Верю ли, что отрыв от «Зенита» можно ликвидировать? Думаю, второе место - это реальный результат. У «Зенита» ровный двойной состав. Как бы плохо они ни играли, скамейка будет играть решающее значение», - передает слова Тарпищева «Матч ТВ».

Перед зимним перерывом команды провели 17 поединков. «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 балла. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля отстают от петербургского коллектива на шесть пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Шамиль Тарпищев
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