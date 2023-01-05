Гладилин: «Семак побьёт рекорд Романцева, если останется в «Зените»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин поздравил бывшего главного тренера «народной команды» Олега Романцева с днем рождения.

«Хочется пожелать Олегу Ивановичу здоровья. Сейчас оно ему необходимо. Также пожелаю ему творческих успехов. Если Семак останется работать в «Зените», то он побьет рекорд Романцева», - передает слова Гладилина «РБ Спорт».

Романцев известен по работе в национальной сборной России и московском «Спартаке». Кроме того, Олег Иванович возглавлял столичное «Динамо», раменский «Сатурн» и другие команды.

Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.