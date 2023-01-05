Экс-игрок «Зенита»: «Не вижу глобальной проблемы, что Ловрен ушёл в «Лион»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением об уходе хорватского защитника Деяна Ловрена из российского клуба.

«У «Зенита» есть Чистяков, Алип. Тот же Сантос в центре обороны играл. На них можно делать ставку. Я не вижу глобальной проблемы в связи с тем, что Ловрен ушел в «Лион», - приводит слова Баранника издание «РБ Спорт».

Напомним, что Ловрен перешел во французский «Лион». Сумма трансфера составила два миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Баранник принял участие в 15 поединках, отметившись забитым мячом и результативной передачей.