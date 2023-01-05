Шалимов высказался о новом тренере «Краснодара»

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался касательно назначения сербского специалиста Владимира Ивича на пост главного тренера команды.

«Галицкий хочет стать чемпионом России. И он, видимо, считает, что с этим тренером они станут чемпионами. Если не получится, посмотрим, кого дальше выберет Галицкий», - передает слова Галицкого «Матч ТВ».

Ивич заключил с краснодарским клубом контракт на два с половиной года. Его предыдущим местом работы был израильский «Маккаби».

На зимнюю паузу «Краснодар» отправился на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 25 баллов.