Дьяков сомневается, что Дзюбе стоит возвращаться в Турцию

Экс-футболист «Сивасспора» Виталий Дьяков поделился мнением касательно потенциального перехода нападающего Артёма Дзюбы в турецкий коллектив.

«Не знаю, будет ли для Дзюбы полезен такой переход. В 34 года карьера движется к концу. Нужно выбирать вариант, при котором ему будет комфортно. В плане быта Дзюбе может быть тяжеловато после Москвы и Петербурга», - передает слова Виталия «Матч ТВ».

В настоящий момент 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне Артём провел четыре поединка и отметился одним забитым мячом.