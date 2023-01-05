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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков сомневается, что Дзюбе стоит возвращаться в Турцию

05 Января 2023 • 08:18 Комментировать

Экс-футболист «Сивасспора» Виталий Дьяков поделился мнением касательно потенциального перехода нападающего Артёма Дзюбы в турецкий коллектив.

«Не знаю, будет ли для Дзюбы полезен такой переход. В 34 года карьера движется к концу. Нужно выбирать вариант, при котором ему будет комфортно. В плане быта Дзюбе может быть тяжеловато после Москвы и Петербурга», - передает слова Виталия «Матч ТВ».

В настоящий момент 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне Артём провел четыре поединка и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Виталий Дьяков Сивасспор
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