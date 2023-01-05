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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили обратился к Романцеву

05 Января 2023 • 08:12 Комментировать

Ветеран сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили поздравил с днем рождения легендарного тренера «народной команды» Олега Романцева.

«Желаю, чтобы в качестве председателя комитета ветеранов при футбольном клубе «Спартак» ты вел дело так же успешно, как ты это умеешь. Ну, и конечно, богатырского кавказского здоровья!» - передает слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, что в среду, 4 января, Романцеву исполнилось 69 лет. В качестве главного тренера специалист девять раз приводил «Спартак» к чемпионскому титулу. Олег Иванович трижды выводил «красно-белых» в полуфинал еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Анзор Кавазашвили
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