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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин – об Ивиче: «Удивлён, что не доверяют нашим российским тренерам»

04 Января 2023 • 21:45 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин прокомментировал весть о том, что «Краснодар» возглавил новый тренер – серб Владимир Ивич, ранее работавший в «Маккаби» из Тель-Авива.

«Удивлён, что не доверяют нашим российским тренерам, которые находятся в системе этого клуба, а доверяют таким специалистам, которые даже приблизительно не знают, что такое Россия», - цитирует эксперта Vprognoze.ru.

Напомним, пресс-служба «Краснодара» объявила о назначении Ивича 4 января, а прошлый главный тренер «быков» Александр Сторожук снова будет тренировать дубль «горожан», выступающий в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Булыкин Владимир Ивич
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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