Черевченко не верит, что Сычевой станет лучшим бомбардиром РПЛ

Российский тренер Игорь Черевченко ответил на вопрос, сколько мячей сможет забить нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой во второй части сезона. Напомним, этой зимой форвард перебрался в Самару из «Оренбурга».

«Я бы не поставил на то, что Владимир до лета доведет количество голов в РПЛ до 20 и выиграет гонку бомбардиров. Человеку в любом случае потребуется время на адаптацию», — цитирует Черевченко RT.

По мнению эксперта, Сычевой мог перейти в самарский клуб из-за большой зарплаты, но он не станет заменой ушедшему из «Крыльев» Максиму Глушенкову, ведь это абсолютно разные игроки.

В текущем сезоне на счету 26-летнего Сычевого 14 забитых мячей и две голевые передачи в 15 матчах Российской премьер-лиги.