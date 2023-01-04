Черевченко считает, что «Зенит» сохранит всех легионеров зимой

Российский тренер Игорь Черевченко ответил на вопрос, верит ли он в то, что некоторые бразильцы покинут «Зенит».

«До лета состав петербуржцев точно не претерпит изменений. А там все может быть. Но в клубе, даже если отдают легионера, берут на его место еще двоих, как это произошло с Иваном и Густаво Мантуаном», — приводит слова Черевченко RT.

Напомним, «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка после 17 туров. Ближайшими преследователями «сине-бело-голубых» являются «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35 очков).

Возобновление чемпионата произойдет в начале марта 2023 года.