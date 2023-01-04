Черевченко: «Дзюба способен помочь любой команде РПЛ»

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, 34-летний форвард с ноября 2022 года является свободным агентом.

«Дзюба способен помочь любой команде РПЛ. Ему не 40 лет, а всего 34. Но нюансов очень много: тут и желание тренеров, и позиция руководства, и вопрос зарплаты», — цитирует Черевченко RT.

Эксперт признался, что ему было бы интересно посмотреть за Дзюбой в любой команде, от возвращения игрока в Россию наш чемпионат только выиграет.

Последним клубом 34-летнего форварда был турецкий «Адана Демирспор», в котором он провел пять матчей и забил один гол.