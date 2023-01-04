Черевченко: «В «Локомотиве» рассчитывают на Пиняева»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал трансфер нападающего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в стан «железнодорожников».

«Сможет ли он заиграть в «Локомотиве»? Раз руководители «железнодорожников» приобрели юного полузащитника, значит, рассчитывают на него. Все-таки Пиняев неплохо проявил себя в «Крыльях Советов», — приводит слова Черевченко RT.

При этом тренер считает, что не стоит спешить с выводами, ведь было уже большое количество примеров, когда таланты пропадали.

В нынешнем сезоне на счету Пиняева четыре гола и три результативные передачи в 15 матчах с учетом всех турниров.