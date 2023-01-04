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Колыванов прокомментировал назначение Ивича в «Краснодар»

04 Января 2023 • 20:24 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший форвард сборной России, а ныне футбольный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о новом главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

«Не знаю, что сказать. Вроде бы нормально работал Сторожук... Но о новом наставнике краснодарцев, честно говоря, я ранее не слыхал», - цитирует Колыванова Rusfootball.

Специалист добавил, что предпочёл бы, чтобы в «Краснодаре» всё же работал российский тренер, так как считает, что лучшие тренеры - у нас в России.

Напомним, накануне пресс-служба «быков» сообщила о подписании контракта с Ивичем до 2025 года. Ранее серб возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, ПАОК и «Уотфорд». Сторожук вернулся тренировать дубль «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Игорь Колыванов Владимир Ивич
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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