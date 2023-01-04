Чанов считает, что Торопу рано играть в основе ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о вратаре «армейцев» Владиславе Торопе.

«Тороп потихоньку получает игровое время в ЦСКА, но ему еще рановато играть за «армейцев». С другой стороны, тренерам виднее, они сами знают, когда его подпускать к составу», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Игорь Акинфеев будет основным вратарем ЦСКА до тех пор, пока у него будет желание играть, помимо этого, важен фактор здоровья.

В нынешнем сезоне 19-летний Тороп принял участие в пяти матчах в рамках Фонбет Кубка России, пропустил три мяча и два раза сохранил свои ворота «сухими».