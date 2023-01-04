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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов считает, что Торопу рано играть в основе ЦСКА

04 Января 2023 • 20:16 Комментировать

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о вратаре «армейцев» Владиславе Торопе.

«Тороп потихоньку получает игровое время в ЦСКА, но ему еще рановато играть за «армейцев». С другой стороны, тренерам виднее, они сами знают, когда его подпускать к составу», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Игорь Акинфеев будет основным вратарем ЦСКА до тех пор, пока у него будет желание играть, помимо этого, важен фактор здоровья.

В нынешнем сезоне 19-летний Тороп принял участие в пяти матчах в рамках Фонбет Кубка России, пропустил три мяча и два раза сохранил свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Вячеслав Чанов Владислав Тороп
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