Колыванов – о форме Дзюбы: «Он ещё может играть»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о том, пора ли 34-летнему нападающему Артёму Дзюбе вешать бутсы на гвоздь.

«Если у него есть силы и хорошая физическая форма, то он еще может играть. Раз предложение от «Сивасспора» есть, значит, Дзюба нужен этому клубу. Главное, чтобы он набирал физическую форму и тогда у него все будет нормально», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Ранее Колыванов рассказал, что Дзюбе стоило бы задуматься о возвращении в Турцию, если тот хочет продолжить свою карьеру. Напомним, командировка россиянина в клуб «Адана Демирспор» оказалась для него провальной, Дзюба вышел в составе команды из Аданы на поле лишь несколько раз.

А вот другой представитель отечественного тренерского цеха Игорь Шалимов уверен, что Дзюба с футболом уже закончил.