Агент сообщил, что «Спартак» продолжает следить за Эль-Ямиком

Агент Андреа д’Амико, представляющий интересы защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика, высказался о возможном переходе игрока в московский «Спартак».
«Спартак» по-прежнему интересуется Эль-Ямиком», — цитирует представителя футболиста портал «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 30-летний марокканец принял участие в восьми матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.
Трудовой договор Эль-Ямика с «Вальядолидом» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость центрального защитника составляет 1,2 миллиона евро.
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