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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент сообщил, что «Спартак» продолжает следить за Эль-Ямиком

04 Января 2023 • 19:51 Комментировать
Алавес
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Вальядолид
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Через 2 ч. 37 мин.

Агент Андреа д’Амико, представляющий интересы защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика, высказался о возможном переходе игрока в московский «Спартак».

«Спартак» по-прежнему интересуется Эль-Ямиком», — цитирует представителя футболиста портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний марокканец принял участие в восьми матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Эль-Ямика с «Вальядолидом» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость центрального защитника составляет 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вальядолид Андреа д’Амико Джавад Эль-Ямик
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АЛАВЕС ВАЛЬЯДОЛИД
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