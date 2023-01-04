Деменко: «Уход Ловрена – большая потеря для «Зенита»

Бывший футболист Максим Деменко прокомментировал переход хорватского центрального защитника Деяна Ловерна из «Зенита» в «Лион». Хорват заключил контракт с французами до конца июня 2025 года.

«Пусть он выбрал иной путь, а «Зенит» получил за трансфер деньги, всё равно Ловрен для клуба – большая потеря», - цитирует Деменко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету Ловрена 15 матчей за «сине-бело-голубых», в которых хорват один раз забил и один раз ассистировал.

Помимо этого, 33-летний Ловрен стал бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре в составе своей национальной сборной, обыграв в решающем матче за третье место сборную Марокко – 2:1.