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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Кого сейчас ни поставь в «Локомотив» — всё равно будет лучше»

04 Января 2023 • 19:28 Комментировать

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о положении «Локомотива».

«Кого сейчас ни поставь в «Локомотив» — все равно будет лучше. Верите (смеется)? В любом случае не испортят картину — «Локомотив» облажался в первом круге, но, конечно, у них получится спастись от вылета из РПЛ», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Помимо этого, тренер считает, что Томас Цорн неудачно поработал и в «Спартаке», и в «Локомотиве», поэтому лучше делать ставку на своих специалистов.

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Колыванов Томас Цорн
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