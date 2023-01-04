Колыванов: «Кого сейчас ни поставь в «Локомотив» — всё равно будет лучше»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о положении «Локомотива».

«Кого сейчас ни поставь в «Локомотив» — все равно будет лучше. Верите (смеется)? В любом случае не испортят картину — «Локомотив» облажался в первом круге, но, конечно, у них получится спастись от вылета из РПЛ», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Помимо этого, тренер считает, что Томас Цорн неудачно поработал и в «Спартаке», и в «Локомотиве», поэтому лучше делать ставку на своих специалистов.

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 очков после 17 туров.