Балахнин - об Ивиче: «Галицкий не взял его с потолка, а сделал обдуманный шаг»

Российская футбольная общественность продолжает делиться мнениями о новом наставнике «Краснодара» - сербе Владимире Ивиче, на этот раз о тренере высказался футбольный эксперт Сергей Балахнин.

Накануне о его назначении Ивича официально объявила пресс-служба «быков». Рабочий контракт связал специалиста с «Краснодаром» до 2025 года.

«Краснодар» — частный клуб, у которого есть свой владелец, который и определяет клубную стратегию. Полагаю, Сергей Галицкий давно собирался пригласить Ивича на пост главного тренера, не взял его с потолка, а сделал обдуманный шаг», - цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Ранее Балахнин прокомментировал работу Александра Сторожука на посту главного тренера «Краснодара».