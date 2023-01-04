Балахнин оценил работу Сторожука в «Краснодаре»

Российский футбольный эксперт Сергей Балахнин оценил работу Александра Сторожука, который возглавлял основной клуб «Краснодара» с марта 2022 года по 4 января 2023 года. Накануне отечественного специалиста официально сменил серб Владимир Ивич, а Сторожук вернулся в «Краснодар-2», который он будет возглавлять в Первой лиге.

«Неплохо поработал, однако у клуба иные задачи. Многие вещи при нём не соответствовали высокому уровню команды. У клуба большие амбиции и от «Краснодара» все ждут большего», - цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Сейчас «Краснодар» идёт всего на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, у «быков» - 25 очков. Первый матч в весенней части РПЛ клуб проведёт дома против главного аутсайдера лиги – московского «Торпедо».