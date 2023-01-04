Габулов не исключил, что «Динамо» может стать чемпионом в этом сезоне

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов ответил на вопрос, попадут ли «бело-голубые» в пятёрку лучших по итогам сезона.

«Футбол настолько непредсказуем. Может произойти все, что угодно. «Динамо» может и чемпионом стать, а может и провалиться. Это футбол», — цитирует слова Габулова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, на результат влияют многие факторы, команда должна набрать хорошую форму и быть в хорошем психологическом состоянии перед стартом второй части сезона.

Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков после 17 туров.