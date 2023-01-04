​«Оренбург» пока не получил деньги за трансфер Сычевого

Владимир Сычевой переходит из «Крыльев Советов» в «Оренбург». В декабре было объявлено, что трансфер бомбардира будет оформлен 5 января. Оренбургский клуб ещё не получил от самарского клуба деньги за трансфер 26-летнего нападающего. Об этом рассказал Василий Еремякин, который занимает должность президента «Оренбурга».

По словам Еремякина, перед новогодними праздниками клубам было не до денег из-за вопросов бюджета уходящего года.

«Сроки, правда, немного сдвинулись, но они, если не ошибаюсь, до 25 января должны перечислить эти денежные средства», - высказался Еремякин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Владимир Сычевой вместе с Куинси Промесом делит первое место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата России. Нападающие забили по 14 голов.