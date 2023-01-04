Газзаев заявил, что впервые слышит о новом тренере «Краснодара»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что ранее никогда не слышал про нового главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Накануне пресс-служба «быков» сообщила, что сербский специалист подписал контракт с клубом на два года. До этого Ивич трудился в тель-авивском «Маккаби», греческом ПАОКе и английском клубе «Уотфорд». Предыдущий главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук вернулся в «Краснодар-2» и снова возглавил дубль «горожан», играющий в Первой лиге.

«Я не знаю такого тренера, откуда он? Первый раз слышу такое имя», - цитирует Газзаева «Спорт День за Днём».