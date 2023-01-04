Кавазашвили: Футболиста такого уровня, как Дзюба, в РПЛ никогда не было

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе. Напомним, 34-летний форвард пока находится без команды.

«Вы считаете, что я ненавижу Дзюбу? Вы ошибаетесь, мне он нравится! Один из самых талантливейших игроков за всю историю России. После СССР для меня он топ-игрок европейского, высокого уровня. Он талант!» — заявил Кавазашвили «РБ Спорту».

По мнению эксперта, в том, что Дзюбу не признавали, виноваты тренеры, а не сам футболист. В Российской премьер-лиге никогда не было игрока такого высокого уровня, как Дзюба, считает Кавазашвили.

Напомним, в ноябре нападающий расторг контракт с «Адана Демирспор». Согласно последней информации, Дзюба может перейти в другой турецкий клуб — «Сивасспор».