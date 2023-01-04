Агент подтвердил, что «Атлетико» следит за Карраскалем

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.

«Атлетико» [Мадрид] и «Коринтианс» действительно интересуются Хорхе. Но никаких официальных предложений не поступало. Клубы просто следят за ним», — приводит слова представителя футболиста Sport24.

Стоит отметить, ранее Родригес говорил о том, что 24-летний Карраскаль зимой останется в ЦСКА.

В нынешнем сезоне колумбиец провел 18 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 9 миллионов евро.