«Зенит» вошёл в топ-7 самых успешных клубов мира в TikTok

«Зенит» может похвастаться успехами на мировом уровне, если говорить о просмотрах в сервисе TikTok. Специалисты из Deportes&Finanzas собрали данные по просмотрам публикаций, сделанных в 2022 году. «Зенит» вошёл в топ-10, заняв седьмое место с 1,25 миллиарда просмотров.

Полностью топ-10 выглядит так: «Реал» (3,08 миллиарда просмотров), «Барселона» (2,92 млрд), «ПСЖ» (2,42 млрд), «Манчестер Юнайтед» (1,9 млрд), «Манчестер Сити» (1,53 млрд), «Ювентус» (1,47 млрд), «Зенит» (1,25 млрд), «Рома» (984 миллиона), «Ливерпуль» (941 млн), «Бавария» (927 млн).

Добавим, что «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России.