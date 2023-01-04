Бышовец считает, что «Локомотиву» будет непросто весной

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах «Локомотива» в весенней части сезона в РПЛ.

«Локомотиву» будет сложно во второй части РПЛ. Перемены не способствуют единству. Переход от одного тренера к другому — от одних требований к другим — все это непросто», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Напомним, ранее новым главным тренером «Локомотива» был назначен наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. Возобновление чемпионата произойдет в начале марта.