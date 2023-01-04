Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ничем не лучше российского специалиста.

«Будем надеяться, что «Краснодар» хорошо взвесил и выбрал нужного тренера, хотя я больше бы доверял как своим молодым футболистам, так и своим тренерам, которые уже всё знают и всё умеют. Честно говоря, разница между таким иностранным тренером и нашим специалистом практически никакая.

Сторожук не просил публично игроков у руководства команды. Так и надо тренеру работать с тем, что есть. А у клуба должна быть стратегия растить своих футболистов или покупать топ-звёзд, или что-то ещё. В «Краснодаре» была стратегия воспитывать свои игроков, но постоянно у них что-то меняется», — сказал Булыкин.

4 января «Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера 45-летнего серба Владимира Ивича. Ранее специалист работал в чемпионате Израиля, английском «Уотфорде» и ПАОКе.