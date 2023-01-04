Черевченко: «Слуцкий может возглавить любой топ-клуб РПЛ»

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о будущем экс-рулевого «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Думаю, он возьмет паузу до конца сезона. А потом ему по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб. Да, период в Казани получился не самым удачным, но каждый тренер проходит через белые и черные полосы», — приводит слова Черевченко RT.

Специалист считает, что самым главным является доверие к тренеру со стороны руководства, но во многих клубах оно отсутствует, боссы регулярно меняют наставников.

Напомним, ранее Слуцкий покинул казанский «Рубин», который возглавлял с декабря 2019 года.