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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко считает, что не стоит обращать внимание на возраст Бердыева

04 Января 2023 • 17:47 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«Бердыев же в России добился больших успехов, и, если даже уехал на несколько лет, это не значит, что он разучился тренировать и что‑то упустил в РПЛ. Знаю, Курбан Бекиевич внимательно следил за нашим чемпионатом», — приводит слова Черевченко RT.

По мнению эксперта, не стоит обращать внимание на возраст тренера, ведь можно вспомнить успешную работу Юрия Сёмина или Луи ван Галя.  

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Юрий Сёмин Луи Ван Галь Игорь Черевченко Сочи
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