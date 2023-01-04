Черевченко считает, что не стоит обращать внимание на возраст Бердыева

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«Бердыев же в России добился больших успехов, и, если даже уехал на несколько лет, это не значит, что он разучился тренировать и что‑то упустил в РПЛ. Знаю, Курбан Бекиевич внимательно следил за нашим чемпионатом», — приводит слова Черевченко RT.

По мнению эксперта, не стоит обращать внимание на возраст тренера, ведь можно вспомнить успешную работу Юрия Сёмина или Луи ван Галя.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков после 17 туров.