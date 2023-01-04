Агент Сафонов: «В «Краснодаре» тщательно изучили Ивича, это интересный специалист»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о назначении Владимира Ивича главным тренером «Краснодара».

«Сербские тренеры не чужие для России, видимо, в «Краснодаре» тщательно изучили Ивича. Ивич – интересный специалист, посмотрим, как проявит себя у нас», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

По словам агента, президент «быков» Сергей Галицкий любит играть в атаку, видимо, Ивич подходит под этот стиль.

Сегодня, 4 января, «Краснодар» объявил о назначении 45-летнего серба на пост главного тренера команды, трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два года.

После 17 туров кубанский клуб занимает 8-е место в РПЛ, набрав 25 очков.