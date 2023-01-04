«Оренбург» выкупил Хотулёва у «Зенита»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился информацией о выкупе прав на защитника «Зенита» Данилы Хотулёва.

«Планируются ли еще трансферы? В ближайшие дни объявим — мы выкупили Хотулева у «Зенита». По остальному пока будем думать», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых получил четыре желтые карточки. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Хотулёва составляет 600 тысяч евро.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 туров.