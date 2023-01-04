В «Зените» отреагировали на информацию об интересе с защитнику ПАОКа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, заинтересован ли клуб в подписании защитника ПАОКа Сверрира Ингасона.

«Зенит» интересуется Ингасоном? Слухи не комментируем», — заявил Медведев порталу «Чемпионат».

Ранее представитель греческого клуба сказал, что ничего не знает про интерес к футболисту со стороны санкт-петербургской команды, но ПАОК готов рассмотреть предложение, если оно поступит.

В текущем сезоне 29-летний Ингасон принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.